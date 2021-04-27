Заболевшим коронавирусом врачам выплатили более 72 млрд рублей

Голикова: медикам за работу с заболевшими COVID-19 выплатили более 72 млрд рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские власти с начала 2021 года направили 72 миллиарда рублей на выплат пособий для заболевших коронавирусом медиков, сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

- По данным Фонда социального страхования, за прошедший период только этого года в оказании медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией было задействовано 920 тыс. медицинских работников, которым были выплачены 72 млрд рублей <...> за работу в "красной зоне, - заявила Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге две трети врачей скорой помощи переболели коронавирусом.

Сегодня, 27 апреля, в России выявлено восемь тысяч новых заражённых за сутки. Выздоровели также восемь тысяч пациентов, а скончались - 392 человека.