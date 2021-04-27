В Госдуме объяснили, почему «Северный поток-2» будет обязательно достроен Фото: REUTERS

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких выразил уверенность, что «Северный поток-2» будет обязательно достроен.

Парламентарий подчеркнул, что попытки помешать в строительстве газопровода были, есть и будут, так как есть стороны, которым «неинтересно присутствие нашего газа в Европе».

Но, несмотря на конкуренцию, депутат уверен, что проект будет достроен, иного варианта нет. Европейские страны понимают свою выгоду и стараются нивелировать ситуацию.

- Это логичный проект, который вписывается в экономику Европы, где рассчитывают на российский газ. И поставщики сланцевого газа понимают, что по экономике они проигрывают трубопроводному газу, который и по надежности, и по цене значительно выгоднее, - заключил собеседник RT.

Планируется, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен к концу 2021 года.

По состоянию на 31 марта, газопровод достроили на 95%. До конца работ осталось уложить 121 километр. При этом общая протяженность двух ниток «Северного потока — 2» составляет 2460 километров, передает телеканал "360".

27 апреля судно-трубоукладчик «Академик Черский» начало укладку труб газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании.