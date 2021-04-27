Российских студентов отпустят на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая

Студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая Фото: Shutterstock

Студенты российских вузов смогут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая, сообщил заместитель министра образования и науки Дмитрий Афанасьев. Он также отметил, что ведомство уже готовит соответствующий приказ.

- Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано, - сообщил Афанасьев агентству ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, президент России Владимир Путин 23 апреля согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анной Поповой и ввёл в 2021 году непрерывные майские выходные с 1 по 10 мая. Сайт KP.ru также сообщал, что в тот же день президент Путин подписал соответствующий указ.