Путин: конкурентная борьба на выборах должна вестись честно и прозрачно

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конкурентная борьба на предстоящих выборах должна вестись честно, прозрачно, уважая друг друга. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, напомнив, что осенью состоятся федеральные парламентские выборы.

«Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики, Россия и здесь должна показывать хороший пример другим», - сказал глава государства на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ, которое проходит в Санкт-Петербурге.

Российский лидер отметил, что Россия должна избегать пустословия и популизма в ходе избирательной кампании.

Напомним, выборы в Государственную думу должны состояться в этом году в третье воскресенье сентября (19 сентября). Одновременно с этим будут проходить также региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования в этом году должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний), а также 39 региональных парламентов.