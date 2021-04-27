В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать хорошее мясо для шашлыка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хорошего мяса для шашлыка.

Покупать мясо нужно в специально отведенных для этого местах, тогда можно быть уверенным в безопасности товара. А вот приобретение с лотков в местах несанкционированной торговли или вдоль дорог попросту опасно.

У продавцов вряд ли имеются документы, подтверждающие происхождение товара и здоровье животного перед забоем.

В магазине или на рынке у торговца должны быть все сертификаты, а товар там проверяется ветеринарно-санитарной лабораторией.

Проверить свежесть товара можно не только по документам, но и по внешнему виду. Самый достоверный способ - надавить на мясо подушечкой пальца. Если поверхность быстро приняла прежнюю форму, то продукт свежий.

Полежав дольше положенного срока при комнатной температуре или в охлажденном виде, мясо может потерять плотную структуру из-за разрыхления волокон.

На свежесть укажет цвет товара. От светло-красного до темно-бордового считается нормой. А вот наличие обширных темных пятен может свидетельствовать о том, что мясо находится при комнатной температуре более суток.

На ощупь свежее мясо чуть влажное и гладкое, а если сделать небольшой надрез, то пойдет прозрачный алый сок.

Если же товар несвежий, то сок будет мутный, а поверхность мяса сухая или липкая, сообщает «Москва 24».

Стоит отметить, что погода в Москве на майские в 2021 году будет совсем не шашлычная. 1 мая синоптики обещают осадки, воздух прогреется до +10...+12... тепла. Только к 9 Мая станет чуть теплее.

Холодный циклон отступит и согласно прогнозу, будет до +15.., +17... тепла, сообщает РИАМО.