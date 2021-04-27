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Общество27 апреля 2021 14:54

Песков призвал обратить внимание на возможное участие в несанкционированных акциях лже-журналистов

Пресс-секретарь президента России объяснил действия полиции в отношении сотрудников СМИ, которые освещали события 21 апреля 2021
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дмитрий Песков объяснил действия полиции в отношении журналистов, освещавших несогласованную акцию 21 апреля

Дмитрий Песков объяснил действия полиции в отношении журналистов, освещавших несогласованную акцию 21 апреля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия полиции в отношении журналистов, которые работали 21 апреля на несанкционированной акции в Москве объясняются возможным участием людей, притворявшимися журналистами с фальшивыми документами о работе в СМИ.

- Мы точно не знаем, с чем связана эта работа полиции. Но я могу предположить, там же у нас был случай, когда не журналист находился на незаконном митинге с журналистским удостоверением. Не являясь журналистом, он получил журналистское удостоверение. Я не исключаю, что это связано с этим, - объяснил Песков журналистам на брифинге.

Песков также отметил, что в такой ситуации апеллировать надо к СМИ, выдавшему такое удостоверение. Представитель Кремля назвал подобную ситуацию вопиющей и призвал не оставлять её без внимания.

Ранее сайт KP.ru рассказывал о том, как прошла акция 21 апреля в Санкт-Петербурге и в Ростове.