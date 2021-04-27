Машина российских миротворцев подорвалась на мине в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Машина российских миротворцев подорвалась на противотанковой мине в Нагорном Карабахе. В результате инцидента ранения получили двое военнослужащих. Об этом сообщил представитель пресс-службы Министерства внутренних дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Как уточняется, инцидент произошел три дня назад, жизни пострадавших ничего не угрожает

«Автомобиль подорвался на противотанковой мине. Двое военнослужащих получили ранения. На данный момент они находятся в медицинском центре, их жизни ничего не угрожает», - приводит армянское государственное информационное агентство Armenpress слова представителя пресс-службы МВД непризнанной республики.

Напомним, 27 сентября территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе разгорелся с новой силой. Обе стороны объявили мобилизацию. Бои в регионе продолжались несколько месяцев. Только в ночь на 10 ноября, при участии Москвы, Баку и Ереван подписали мирное соглашение, действующее до сих пор. Страны договорились произвести обмен телами убитых и пленными, прекратить военное сопротивление, а также согласились на ввод в регион российских миротворцев.