Международные и российские агентства подтвердили высокий кредитный рейтинг Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Фото: липецкаяобласть.рф

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Липецкой области на уровне АA(RU), прогноз «Стабильный», и облигаций области — на уровне AA(RU).

- Наша работа на рынке заимствований носит исключительно сбалансированный и взвешенный характер. Кредитные ресурсы позволяют нам направлять средства на развитие экономики области и повышения уровня жизни липчан, - прокомментировал Игорь Артамонов выводы аналитических кредитных агентств.

Игорь Георгиевич, рассказал, что в минувшем году доходы казны Липецкой области составили более 73 млрд рублей. Не смотря на коронакризис, аналогичный показатель 2019 года был превышен на четырнадцать процентов. Однако и расходная часть регионального бюджета выросла почти на десять процентов. Ведь дополнительных ресурсов потребовало здравоохранение. Рост расходов по данной статье бюджета увеличился в полтора раза. Да и для социальной поддержки людей в минувшем году потребовалось почти на четверть больше денег, чем в 2019-м.

- В условиях распространения эпидемии коронавируса мы обязаны были сделать всё возможное, чтобы жители области могли получать эффективную и своевременную медицинскую помощь, вовремя получали заработную плату и социальную поддержку, - убежден губернатор.

В результате госдолг Липецкой области по итогам 2020 года вырос на 7%. На 1 января 2021-го он превышал тринадцать миллиардов рублей.

Однако, Игорь Артамонов считает, что график погашения долга сбалансирован, а периоды значительных пиковых выплат отсутствуют.

«Оценка кредитоспособности региона международными и российскими рейтинговыми агентствами является для инвестора показателем открытости и стабильности экономической ситуации», – говорит глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.