Финансист рассказал, какую опасность таят дебетовые карты
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Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков указал на опасность, которую таят в себе дебетовые карты. Подключенный овердрафт может загнать человека в долги.
Особенность дебетовой карты в том, что клиент тратит свои деньги, а не деньги банка, как на кредитной карте. Зачастую пользователь не следит за остатком, и карта может уйти в минус, если такая опция была подключена банком.
В данном случае начинают расходоваться деньги банка, а на них начисляются проценты.
- Уходя в минус, вы влетаете на проценты, которые могли не ожидать, - рассуждает Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ в беседе с NEWS.ru.
Эксперт уверен, что лучше отказаться от использования дебетовой карты с подключенным овердрафтом. Либо жестко контролировать свои расходы и не допускать отрицательного баланса по счету.
Ранее эксперты дали советы, которые помогут разоблачить мошенника на сайте бесплатных объявлений.
В первую очередь не стоит назначать встречу дома. Лучше выбрать более людное место, например, подойти к подъезду, магазину или метро.
Прежде чем согласиться на сделку, стоит проверить информацию о человеке, в интернете очень много отзывов.
Лучше рассчитываться наличными деньгами, так как преступники научились подделывать фиктивные чеки и демонстрировать их на экране своего мобильного. Покупатель уверен, что ему перевели средства, но на самом деле нет, сообщает газета "Известия".