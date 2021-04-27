Кремль: Возврат половины стоимости детской путёвки не распространяется на уже купленные Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Программа кешбэка за детские путевки в оздоровительные лагеря не распространяется на тех, кто купил их до заявления российского президента Владимира Путина. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщил в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Речи о том, что программа возврата половина стоимости на путевки распространяется на тех, кто приобрел путевки до заявления президента, не идет. Глава государства об этом не говорил, обратной силы это решение не имеет. Но если возникла такая ситуация, то правительство обратит на это внимание, - сказал пресс-секретарь российского лидера, комментируя сообщения журналистов о том, что родители стали просить вернуть деньги за детские путевки, чтобы заново купить уже их с кешбэком.

Как сообщал сайт kp.ru, в своем послании парламенту 21 апреля президент России Владимир Путин сообщил о начале программы поддержки студенческого и школьного туризма, которая включает частичную компенсацию трат на приобретение туристических путевок по России. На программу компенсации половины стоимости путевок в детские лагеря будет выделено около пяти миллиардов рублей. Воспользоваться программой смогут свыше 350 тысяч школьников.