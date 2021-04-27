Памятник последнему маршалу СССР Дмитрию Язову открыли в Мытищах

В Мытищах открыли памятник последнему маршалу СССР Дмитрию Язову Фото: Минобороны РФ

На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах состоялось открытие памятника последнему маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову.

На церемонии открытия мемориала, спустя ровно год после смерти Язова, присутствовали представители Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации, руководящий состав Главкомата Сухопутных войск, курсанты Московского суворовского училища, представители Юнармейского движения и родственники маршала Язова.

Замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых Сил России генерал-майор Алексей Цыганков выступил со вступительным словом, а открыли памятник зять маршала Язова Александр Лосик и генеральный инспектор Минобороны генерал армии Белоусов Александр Васильевич.

Цыганков отметил безграничную любовь маршала Язова к родине, а также мужество и преданность всех солдат Великой Отечественной и полководцев послевоенного периода. Он также заявил, что верность советских военных стала нравственным ориентиром для современных военнослужащих

- Мы обязаны быть достойными этой высочайшей моральной планки в своих сегодняшних делах и поступках, – заключил Алексей Цыганков.

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