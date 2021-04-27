Минфин России предложил эксперимент по маркировке импортного алкоголя Фото: Мария ЛЕНЦ

Российское министерство финансов предложило провести на территории страны эксперимент по маркировке импортных алкогольных напитков. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Сазанов в ходе итогового заседания коллегии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

До этого Минпромторг России предлагал запустить пилотный проект по маркировке алкоголя федеральными специальными и акцизными марками с применением радиочастотных меток. В ведомстве предположили, что использование таких технологий позволит значительно снизить операционные издержки участников оборота спиртной продукции и усложнит процесс создание подделок.

Для реализации проекта министерство намерено было применить производственные возможности ПАО «Микрон» - единственного на территории страны производителя интегральных схем и полупроводниковых изделий полного цикла.

Напомним также, что с начала апреля в России проходит эксперимент по маркировке пива и напитков, которые изготавливают на основе пива, сидра, пуаре и медовухи. Продлится данный эксперимент до конца августа 2022 года.