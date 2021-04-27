Немцы обвинили Киев и Вашингтон в увеличении числа российских военных на границе с Украиной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Читатели немецкого журнала Spiegel обвинили Киев и Вашингтон в увеличении числа российских военных на границе с Украиной.

Один из читателей призвал в комментарии не дать Киеву втянуть Берлин в войну. По его словам, все действия Украины направлены на то, чтобы страну приняли в НАТО, и в случае войны дело придётся иметь со всем Североатлантическим альянсом.

«Не дадим Украине втянуть нас в войну! Все усилия Украины направлены на то, чтобы ее приняли в НАТО… То есть тогда мы сразу же будем иметь дело с альянсом!» — написал один из читателей в комментаторши.

Другой заявил, что если бы президент России Владимир Путин не был бы «таким благоразумным и рассудительным, давно бы уже рвануло». По его словам, все уже давно поняли, что это провокации США.

Как отмтеил еще один читатель бывший президент США Дональд Трамп начал конфронтацию, а нынешней американский лидер Джо Байден «вовсю использует военную риторику». «Россия и Китай следуют его примеру, и, кажется, никто - даже здесь, на форуме - не отдает себе отчета в том, что все это может закончиться большой трагедией ... Многие снова хотят окончательной победы», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности и националистическим настроениям на Украине. По его словам, в ответ на угрожающие действия Москва приняла соответствующие меры, проведя внезапную проверку боевой готовности войск Западного и Южного военных округов.