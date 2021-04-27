Российские школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские школы уйдут на каникулы в период с 1 по 10 мая. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения также уточнил, что в детских садах в период с 4 по 7 мая будут организованы дежурные группы, которые будут работать по необходимости для детей работников бесперебойных производств и экстренных служб.

«Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости», - приводит ТАСС слова главы ведомства.

Как писал сайт kp.ru, заместитель министра образования и науки Дмитрий Афанасьев ранее сообщил, что студенты российских вузов смогут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину сделать праздничные выходные в мае непрерывными, отметив, что такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что дополнительные выходные, которые были объявлены между майскими праздниками, не будут обязательными для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы.