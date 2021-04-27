Российские школы отправятся на каникулы с 1 по 10 мая 2021

Российские школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские школы уйдут на каникулы в период с 1 по 10 мая. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения также уточнил, что в детских садах страны в период с 4 по 7 мая будут организованы специальны дежурные группы, которые будут работать по необходимости для детей работников бесперебойных производств и экстренных служб.

«Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости», - приводит ТАСС слова главы ведомства.

Как писал сайт kp.ru, накануне заместитель министра образования и науки Дмитрий Афанасьев сообщил, что студенты российских вузов смогут уйти на допканикулы в период с 1 по 10 мая.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину сделать праздничные выходные в мае непрерывными, отметив, что такой шаг позволит сделать эпидемиологический прогноз в стране более стабильным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что введенные дополнительные выходные не будут обязательными для предприятий с ненормированным графиком, а также непрерывным циклом работы.