ФАС оштрафовала Apple на 12 млн долларов Фото: REUTERS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию Apple на 12 млн долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

«26 апреля 2021 года ФАС России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 299 392,16 рубля (более 12 миллионов долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства», - говорится в заявлении ведомства.

Еще 10 августа прошлого года ФАС заявила, что признала Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам. Речь шла о препятствование родительского контроля для разработчиков приложений и непрозрачном правиле допуска приложений в App Store.

Изначально дело было возбуждено по ходатайству «Лаборатории Касперского», указавшей на необоснованное отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple. Как отметили в компании, в результате новая версия KSK лишилась «существенной части функционала».

Как передает РИА Новости, компания Apple сообщила, что не согласна с вынесенным решением ФАС и будет обжаловать штраф в установленном порядке.