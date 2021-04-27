Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 апреля 2021 15:33

ФАС оштрафовала Apple на 12 млн долларов

Компании предъявили штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)
ФАС оштрафовала Apple на 12 млн долларов

ФАС оштрафовала Apple на 12 млн долларов

Фото: REUTERS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию Apple на 12 млн долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

«26 апреля 2021 года ФАС России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 299 392,16 рубля (более 12 миллионов долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства», - говорится в заявлении ведомства.

Еще 10 августа прошлого года ФАС заявила, что признала Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам. Речь шла о препятствование родительского контроля для разработчиков приложений и непрозрачном правиле допуска приложений в App Store.

Изначально дело было возбуждено по ходатайству «Лаборатории Касперского», указавшей на необоснованное отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple. Как отметили в компании, в результате новая версия KSK лишилась «существенной части функционала».

Как передает РИА Новости, компания Apple сообщила, что не согласна с вынесенным решением ФАС и будет обжаловать штраф в установленном порядке.