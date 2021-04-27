В России изучают возможность возобновления рейсов в десять стран Европы Фото: Иван ВИСЛОВ

Министерство иностранных дел России, Роспотребнадзор и Росавиация к 11 мая подготовят отчеты о возможности возобновить авиасообщение с некоторыми государствами Европы.

Как передает РБК, согласно поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, МИД РФ, Росавиация и Роспотребнадзор должны оценить возможность на взаимной основе возобновить рейсы в десять стран Европейского союза, среди которых в Австрию, Ирландию, Португалию, Люксембург, Данию, Польшу, Болгарию, Италию, Кипр и Мальту.

Кроме того, власти должны проработать вопрос открытия рейсов еще в десять государств, в том числе Тунис, Исландия, Израиль, Мексика и Доминиканская Республика.

Напомним, накануне российский посол в Вене Дмитрий Любинский сообщил, что Россия и Австрия ведут переговоры о возможном возобновлении прерванного в связи с пандемией коронавируса более года назад авиасообщения между странами. Как он отметил, обсуждение данного вопроса инициировала австрийская сторона.