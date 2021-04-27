Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире27 апреля 2021 15:42

Иностранные журналисты попали в вооруженную засаду в Буркина-Фасо

В результате нападения были похищены четыре человека, двое из них убиты
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Иностранные журналисты попали в вооруженную засаду в Буркина-Фасо

Иностранные журналисты попали в вооруженную засаду в Буркина-Фасо

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько человек, в том числе иностранные журналисты, попали в вооруженную засаду в африканской республике Буркина-Фасо. Об этом во вторник, 27 апреля, пишет издание Reuters.

Сообщается, что неизвестные вооруженные люди напали на патруль по борьбе с браконьерами на территории провинции Компьенга. Изначально в материале говорилось, что три человека в результате инцидента получили ранения, еще четверо пропали. Трое из пропавших – иностранные журналисты (двое из Испании и один из Ирландии), также неизвестно местонахождение военнослужащего Буркина-Фасо.

Чуть позже стало известно, что в Буркина-Фасо были найдены тела двух испанских представителей прессы.

- Подтверждает, что тела, найденные сегодня в Буркина-Фасо, принадлежат двум пропавшим журналистам из Испании. Приносим соболезнования семьям погибших, это ужасная новость, - сообщил глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя.

Агентство, ссылаясь на источники в службе безопасности Буркина-Фасо, сообщает, что похищенный журналист из Ирландии также был убит.