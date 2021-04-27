Организаторы объяснили, как в 2021 году пройдет акция «Георгиевская ленточка»

В России стартовала акция «Георгиевская ленточка» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова рассказала, как в 2021 году пройдет акция «Георгиевская ленточка».

По традиции мероприятие будет организовано и в России, и за рубежом. Более 30 миллионов добровольцев примут участие в раздаче символа победы – георгиевской ленты.

Мобильные пункты выдачи будут организованы в полутора тысячах населенных пунктов. Причем ленточки будут раздавать даже в тех странах, власти которых недоброжелательно относятся к патриотической акции.

Например, жители Латвии смогут попросить принести ленту в Facebook. Аналогичным образом волонтеры доставляли ленты в 2020 году пожилым людям.

В этом году вместе с лентой будет доставляться специальная памятка, где рассказано, как ее носить, а еще в брошюре будет короткая историческая справка.

Ольга Амельченкова напомнила, что георгиевская лента – это не просто украшение, а символ памяти и относиться к нему нужно соответствующе.

- Неприятно смотреть, когда едет машина с грязной, потрепанной ленточкой на антенне. Лучшее место ношения ленточки — возле сердца, - цитирует слова Амельченковой «Ридус».

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала 27 апреля и продлится до 9 мая.