Зеленский предложил создать параллельный "Нормандскому" формат переговоров

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Для урегулирования ситуации в Донбассе параллельно «Нормандскому» может быть создан другой формат с привлечением заинтересованных стран. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, отметив необходимость привлечь «мощного игрока».

«Это может быть расширение нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение», - заявил украинский лидер.

Зеленский также заявил, что «Минск-2» должен быть «гибким». Как он считает, закрывать его не надо, но некоторые пункты должны быть обновлены.

«Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск", но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены», - добавил он.

Президент Украины считает, что сегодня в пределах Минского формата проходят активные переговоры, которые вскоре могут привести к общему результату.

Как писал сайт kp.ru, Зеленский заявил о необходимости пересмотра о Минских соглашений. По его словам, содержание договора не способствуют завершению конфликта, поскольку служат «целям прошлого, а не настоящего».