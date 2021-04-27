Политолог рассказал о последствиях выхода России из Договора по открытому небу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов объяснил, что для России значит выход из Договора по открытому небу.

По мнению эксперта, с момента расторжения соглашения доверия между странами будет меньше. Российская территория станет закрытой для военных самолетов других стран. В случае несанкционированного вторжения они будут сбиты лучшей системой ПВО в мире.

- При современных средствах разведки патрулирование самолетов теряет свою актуальность. Но смысл этого документа в открытости, договор важен именно с точки зрения проявления доверия стран друг к другу, - объясняет специалист в беседе с телеканалом «360».

По мнению Мартынова, ДОН является сдерживающим фактором для стран-участников, теперь же ситуация может несколько обостриться.

- США вышли из договора демонстративно и пренебрежительно по отношению и к нам и к Европе. Мы предложили пересмотреть условия документа, но новый президент США за три месяца своего правления умудрился настолько обострить российско-американские отношения, что теперь об этом и речи нет, - заключил политолог.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что ситуация, которая складывается вокруг Договора по открытому небу, говорит о том, что он близок к развалу. Но при необходимости Москва готова рассмотреть проект о денонсации ДОН очень быстро – до конца мая.

В МИД РФ отметили, что законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) в ближайшие дни будет представлен президенту России Владимиру Путину, а затем поступит на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации, сообщает RT.