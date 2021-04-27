Минпросвещения заменит учебники истории с неполным описанием Сталинградской битвы Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 сентября текущего года в российских колледжах не будет учебников истории, в которых «недостаточно освещены» события Сталинградской битвы. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Как писал сайт kp.ru, Министерство просвещения после проведенной проверки не нашло ошибок в используемых в российских школах учебниках по истории. Однако учебник по истории, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы и на который в своем послании Федеральному собранию указал президент России Владимир Путин, обнаружили в колледжах страны.

По словам Кравцова, там, где использовали данный учебник, «усилят курс истории». Заместитель министра просвещения Екатерина Толстикова сообщила, что учебники «донастроят», исходя из новых данных, полученных, в том числе, из рассекреченных архивов.

Напомним, ранее глава государства, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что порой с удивлением читает некоторые школьные учебники истории, в которых нет информации о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве. Российский лидер задал вопрос о том, кто пишет и пропускает подобные учебники в школы. Министерство просвещения заявило, что проведет проверку содержания учебников по истории для школьников.