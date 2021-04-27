Автоюрист раскритиковал предложение штрафовать пьяных водителей на 500 тысяч рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов оценил предложение увеличить штрафы за пьяную езду до 300-500 тысяч рублей. Эксперты выступил против подобного нововведения, так как оно не решит проблему пьянства за рулем, но загонит россиян в финансовую кабалу.

Подобная сумма никак не соотносится с зарплатой большинства населения страны. Чтобы набрать такую сумму человеку с доходом в 30 тысяч рублей придется копить почти целый год.

- Работать, не есть и не пить, чтобы выплатить этот штраф, - рассуждает эксперт в беседе с телеканалом «360». - Мне кажется, это уже перебор.

При этом большие штрафы вовсе не станут решением проблемы пьянства за рулем. Россияне, как всегда, будут думать, «что в это раз пронесет».

- Пьяный человек не отдает отчет своим действиям, не отдает отчет последствиям. Он думает, что он быстренько доедет до магазина. Решать проблему нужно повышением культуры вождения, - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в МВД России подготовили проект новых правил дорожного движения (ПДД), которые вступят в силу весной 2022 года.

В ГИБДД собирается расширить список технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспорта. Так, водители могут получить штраф за использование шипованных покрышек летом и за повреждения на бампере.

Партнер аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто перечислил некоторые требования, которые придется соблюдать автовладельцам, пишет RT.