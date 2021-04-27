Роспотребнадзор не планирует запрещать продажу алкоголя на майские праздники Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор не намерен запрещать продажу спиртных напитков на майские праздники в России в текущем году. Об этом во вторник, 27 апреля, говорится на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

- На майские выходные не будут запрещать продажу алкоголя, - говорится в заявлении службы.

Ранее власти столицы Тувы Кызыла решили запретить продажу алкогольных напитков в период майских праздников с 1 по 10 мая в торговых точках, однако для организаций общественного питания данная мера носить лишь рекомендательный характер.

Напомним, предложение продлить майские выходные в этом году президенту России Владимиру Путину озвучила главный государственный санитарный врач страны Анна Попова для достижения более стабильной эпидемиологической обстановки. Глава государства поддержал данную инициативу и подписал указ, в соответствии с которым дни с 1 по 10 мая будут нерабочими.