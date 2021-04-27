Драматург Аркадий Инин госпитализирован с коронавирусом Фото: Борис КУДРЯВОВ

Советский и российский писатель, сценарист и драматург Аркадий Инин попал в больницу из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил во вторник, 27 апреля, в интервью агентству ТАСС.

- Сейчас я нахожусь в больнице, уже выздоравливаю, - сообщил драматург.

Во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова, где преподает Аркадий Инин, сообщили, что у сценариста накануне обнаружили коронавирусную инфекцию, а его состояние медики оценивали как средней тяжести.

В середине апреля некоторые средства массовой информации сообщали о том, что Инин попал в реанимацию после похорон своей супруги Инны.

По сценариям Аркадия Инина поставлены более 40 фильмов, в том числе «По улицам комод водили», «Однажды двадцать лет спустя» и «Единожды солгав».

Писатель является одним из основателей известной юмористической телевизионной передачи «Вокруг смеха», которая выходила на экраны страны в 1978-1991 годах. Кроме того, за свою карьеру Инин написал более 30 книг, в числе которых «Фильм, фильм... фильм!», «Вот и лето прошло» и «Телефон доверия», а также множество газетных статей и журнальных фельетонов. Является членом российского Союза кинематографистов.