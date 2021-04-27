ВОЗ сообщила об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выявленные мутации нового штамма коронавирусной инфекции из Индии указывают на высокую заразность данного варианта вируса и его устойчивость к выработанным антителам как у переболевших, так и привившихся людей. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения.

«В Индии были выявлены новые варианты, включая B.1.617. Это вариант с мутациями E484Q и L452R, который был впервые выявлен в Индии из проб, собранных 1 декабря 2020 года. Изучение данных мутаций продолжается», - приводит РИА Новости сообщение организации.

Как уточняется, предварительные результаты исследований, по оценкам экспертов, говорят о том, что мутация коронавируса L452R может повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, а мутация E484Q может привести к нейтрализации антител. Таким образом, как сообщают специалисты, антитела, выработанные у переболевшего COVID-19 человека, не помогут в борьбе с новым вариантом инфекции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 апреля в Индии было выявлено рекордное число новых случаев заражения за сутки – 347 тысяч. Больницы страны переполнены, очень не хватает медицинского кислорода и коек, а медработники признаются, что уже не справляются с наплывом пациентов.