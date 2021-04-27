К юбилею в Нижнем Новгороде преобразится 300 гектаров общественных пространств

Чкаловская лестница

Более 300 гектаров общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в год 800-летия города. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, в среднем по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» ежегодно в Нижнем Новгороде благоустраивают общественные пространства суммарной площадью до 100 га.

Монтаж спортобъектов в парке «Швейцария»

- В 2020 году в Нижнем Новгороде было благоустроено 34 территории общей площадью 64,5 гектара. В этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» обустроим еще 34 территории - это 104 гектара. Благодаря нацпроекту мы привели в порядок немало общественных пространств и дворов Нижнего Новгорода, но возможность преобразить весь центр города, сделать общественные пространства связанными дала возможность именно подготовка к 800-летию, - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что по программе подготовки к 800-летию города, в дополнение к нацпроекту, благоустраиваются общественные пространства общей площадью 210 гектаров: это улица Большая Покровская, территория Стрелки, набережная Федоровского, парк «Швейцария» и многие другие.

Монтаж спортобъектов в парке «Швейцария»

- Парку «Швейцария уделяем особое внимание как самому масштабному проекту благоустройства. Недавно я встречался с ветеранами из различных сфер и отраслей, обсуждали этот проект. Они, кстати, предложили установить в «Швейцарии» памятную табличку, напоминающую о прежнем названии - «Парк Ленинского комсомола». Во многом именно благодаря министерству строительства и ЖКХ Российской Федерации мы получили возможность привести в порядок такой огромный парк, который, я уверен, будет гордостью в масштабах не только Нижнего Новгорода, но и всей России, - сказал Глеб Никитин.