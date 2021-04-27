ВОЗ: введение паспортов вакцинации привело бы к росту неравенства в мире Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Введение паспортов вакцинации могло бы привести к росту неравенства в мире. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, указав на то, что многие люди просто не имеет возможности вакцинироваться.

«Введение паспортов вакцинации сейчас приведет к большому неравенству, не надо забывать, что огромное число стран и людей не имеет возможности вакцинироваться, у них просто нет вакцины», - заявила представитель ВОЗ в интервью телеканалу Россия-24.

Напомним, ранее Комитет ВОЗ рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от COVID-19 при въезде. Организация «решительно призвала» страны принять во внимание тот факт, что требование доказательства сделанной прививки от коронавирусной инфекции при поездках может «углубить неравенство и способствовать различиям в свободе передвижения» граждан других государств.