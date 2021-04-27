Генералы предупредили Макрона о риске развала Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отставные французские генералы предупредили президента Эммануэля Макрона о том, что государству грозит «смертельная опасность»: в своем письме, опубликованном 27 апреля в журнале Valeurs actuelles военнослужащие заявили о риске развала Франции.

Под документом, помимо отставных генералов, подписались сотня старших офицеров и более тысячи других французских военных. Авторы обращения к президенту заявили, что фанатичные сторонники расовой войны презирают Францию, местную культуру и традиции, и хотят увидеть, как страна разрушается.

Военнослужащие сообщили, что исламисты захватывают окраины Франции и пытаются установить там свои порядки, противоречащие законам страны.

- Кто мог десять лет назад предположить, что в нашей стране обезглавят школьного учителя, выходящего после работы? Мы не может просто наблюдать за этим, поэтому призываем властей проявить мужество и ликвидировать нависшие над Францией опасности, - говорится в письме к Макрону.

Военные подчеркнули, что бездействие французских властей может привести к вмешательству армии, которая готова взять на себя защиту ценностей страны. Генералы заявили также, что времени на промедление в данном вопросе нет, «иначе скоро гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу».