В Донбассе подорвался автомобиль ВС Украины Фото: REUTERS

Во вторник, 27 апреля, автомобиль Вооруженных сил Украины подорвался на неизвестном взрывном устройстве на территории Донбасса. В результате происшествия погиб один украинский военнослужащий и еще трое военных получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил в Донбассе.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы», - говорится в заявлении, опубликованном пресс-центром штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Уточняется, что пострадавших военнослужащих доставили в больницу. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 27 апреля, президент Украины Владимир Зеленский предложил для урегулирования ситуации в Донбассе параллельно «Нормандскому» создать другой формат с привлечением заинтересованных стран и «мощного игрока».