Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в Сочи обсудил развитие олимпийских объектов

Объекты Олимпийского Сочи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Команда ВЭБ.РФ во главе с председателем госкорпорации Игорем Шуваловым 27 апреля посетила олимпийские объекты Сочи. Главной целью рабочего визита стало обсуждение будущего горнолыжных курортов и прибрежного кластера. Проекты предусматривают расширение спектра туристических услуг, которые полностью обеспечат постоянно растущий спрос курортов. Эксперты ВЭБ.РФ обсудили планы по развитию горнолыжной инфраструктуры и номерного фонда Красной Поляны, а также проект расширения «Сочи-парка».

Сочи - самый динамично развивающийся курорт России, только за последний год поток туристов сюда вырос в два раза. Курортный сезон в Сочи длится круглый год, все построенные для Зимних олимпийских игр объекты полностью загружены, поэтому инвесторы задумались о расширении туристических кластеров.

Как стало известно в апреле этого года, в горном кластере Сочи будет построен новый курорт «Долина Васта». Соглашение о его строительстве подписали «ВЭБ.РФ», «Интеррос» и компания «Васта Дискавери». Проект будет реализован в течение четырех лет. «Долина Васта» сможет предложить отдыхающим не только всю необходимую для горнолыжного отдыха инфраструктуру, но и оздоровительные объекты. Для поклонников снежных склонов построят 80 километров трасс и несколько подъемников общей протяженностью 13 километров.

- Для ВЭБ.РФ развитие внутреннего туризма, гостиничной инфраструктуры – одни из приоритетных отраслей для инвестирования, - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. - Проекты в этих сферах способствуют качественной трансформации городской среды, создают стимулы для развития малого и среднего предпринимательства.

Общая сумма привлекаемых в проект инвестиций составит около 80 миллиардов рублей. Основными источниками финансирования станут собственные средства инвесторов и кредитные линии. Инженерная и транспортная инфраструктура для проекта будет построена за счет бюджетных источников.

Ожидается, что новый курорт обеспечит рабочими местами около 2500 человек и будет приносить миллиардные отчисления в бюджеты разных уровней. Каждый год «Долина Васта» сможет принимать не менее полутора миллионов гостей.