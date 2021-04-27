В сборной России прокомментировали новость о коронавирусе у футболиста Александра Головина

Александр Головин. Фото: REUTERS

Во вторник, 27 апреля, стало известно, что футболист "Монако" и сборной России Александр Головин заразился коронавирусом. Игрок проводит неплохой сезон в своем клубе в чемпионате Франции и ведет команду к высоким местам, регулярно играя за "монегасков". В сборной России по футболу отреагировали на известия о здоровье Головина. Главный врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил:

- Тест на ПЦР полузащитника сборной России Александра Головина, который он сдал после воскресного матча чемпионата Франции, дал положительный результат. В связи с этим игрок в данный момент находится на карантине.

Состояние здоровья Александра Головина оценивается как нормальное, и с ним поддерживают контакты:

- Общее самочувствие футболиста хорошее, представители тренерского и медицинского штаба сборной находятся с ним на связи. Желаем Александру скорейшего выздоровления и ждём его в двадцатых числах мая в расположении национальной команды для подготовки к ЕВРО, - сообщила пресс-служба сборной России по футболу.