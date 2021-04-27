Депутат Рады предложил нацелить украинские ракеты на российские АЭС Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Украины Роман Костенко выступил с предложением нацелить украинские ракеты на российские ядерные объекты, указав на то, что у России одна из самых сильных в мире армий и крупнейший ядерный потенциал, а Киев должен этому что-то противопоставить.

«Сейчас нам нужны ракеты как минимум дальностью до тысячи километров, которые должны у нас стоять на вооружении и превентивно угрожать Москве», - заявил украинский депутат в эфире «4 канала».

Парламентарий предложил нацелить украинское оружие на атомные электростанции России. По его мнению, такой шаг позволит вести дипломатию с Москвой «на равных». «Москва должна знать, что у них есть атомные станции, такие как у нас была в Чернобыле, и что наши ракеты просто туда долетят», - добавил он.

Напомним, накануне глава парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о военной помощи Украине. Он заявил о «наращивании российских войск вдоль украинских границ».