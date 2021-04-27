В Киеве 16-летний подросток убил родителей и младшего брата Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Киеве полиция задержала 16-летнего подроста, которого подозревают в убийстве родителей и младшего брата.

О происшествии полицейским сообщила местная жительница. Она забеспокоилась, что ее сын, проживающий на улице Ревуцкого вместе с женой и детьми, уже три дня не выходит на связь. Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу.

- Попав в квартиру, мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Погибшим 50, 42 и 8 лет. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших, - рассказывает начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Подростка сразу же объявили в розыск и вскоре задержали. При себе у него был нож, который изъяли и отправили на экспертизу. Позже полицейские выяснили, что причиной происшествия стал бытовой конфликт. Во время очередного скандала подросток нанес смертельные ранения своему отцу и матери, а затем также убил младшего брата.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Санкция подразумевает пожизненное лишение свободы. В ближайшее время подростка вызовут в суд, который изберет ему меру пресечения.