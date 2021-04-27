Лавров заявил о «шизофренических нотках» в словах некоторых деятелей в США Фото: REUTERS

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил о «шизофренических нотках» в высказываниях некоторых деятелей в Соединенных Штатах о санкциях против РФ, приведя в пример высказывание представителя Белого дома Джен Псаки.

- Даже проскакивают шизофренические нотки в высказываниях некоторых деятелей в Вашингтоне. Накануне представитель Белого дома сказала, что санкции будут продолжены против российской стороны, и что они дают примерно тот эффект, на который рассчитывали Штаты. Она заявила, что целью санкций в отношении России является снижение напряженности в отношениях двух стран, - сказал Сергей Лавров во вторник, 27 апреля, в интервью РИА Новости.

Министр иностранных дел подчеркнул, что подобные заявления «не делают чести тем, кто отстаивает такую политику в Вашингтоне».

Сергей Лавров также призвал американскую сторону к диалогу во избежание повторения «холодной войны».