Глава МИД Германии поддержал высылку российских дипломатов из Чехии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти ФРГ поддерживают решение Чехии о высылке российских дипломатов и готовы помочь в поддержании работы чешского посольства в Москве. Об этом политик заявил в ходе беседы с журналистами во вторник, 27 апреля.

- На той неделе я говорил по телефону с коллегой из Чехии, ясно указал на то, что мы с высокой солидарностью поддерживаем то решение, которое было принято в Праге. Существует несколько возможностей для реализации этой поддержки. Наш посол в российской столице уже занимается организацией помощи для поддержания работоспособности дипмиссии Чехии.

Напомним, 17 апреля чешские власти обвинили Россию в якобы причастности к взрывам на складах во Врбетице в 2014 году и выслали 18 российских дипломатов. Российское министерство иностранных дел выразило Чехии решительный протест, в ответ объявив 20 сотрудников посольства этой страны в Москве персонами нон грата.

Накануне российские президент Владимир Путин в разговоре с французским коллегой отметил абсурдность обвинений Чехии против России.