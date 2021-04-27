Лавров: Россия предлагала США «обнулить» дипломатический скандал Фото: REUTERS

Российская и американская стороны вернулись бы к нормальным отношениям, если бы это зависело только от Москвы. РФ предлагала Штатам «обнулить» дипломатический скандал, однако новая администрация «скользит по той же наклонной». Об этом во вторник, 27 апреля, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

- Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям. Москва предложила это Джозефу Байдену сразу же, как только новая администрация американского президента вступила в свои полномочия. Было сказано, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, - отметил министр в интервью РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также заявил о «шизофренических нотках» в словах некоторых деятелей в Вашингтоне, в частности в высказываниях представителя Белого дома Джен Псаки о санкциях против России.