Кроссовки Канье Уэста продали за рекордные 1,8 миллиона долларов Фото: EAST NEWS

Кроссовки Nike Air Yeezy 1, в которых Канье Уэст выступал на церемонии «Грэмми» в 2008 году, продали за рекордные 1,8 миллионов долларов. Это без малого 135 миллионов рублей, говорится в Twitter аукционного дома Sotheby’s, который выступал посредником продажи.

Покупателем стала компания Rares, которая занимается инвестированием в редкие кроссовки. Легендарные Nike Air Yeezy были разработаны Канье Уэстом вместе с дизайнерами Nike Марком Смитом и Тиффани Бирс. Кроссовки выпустили всего в одном экземпляре.

Стоимость Nike Air Yeezy оказалась в три раза выше, чем предыдущие самые дорогие кроссовки. Ими были Jordan 1985-го года, который носил Майкл Джордан. Именно в них он разбил баскетбольный щит во время предсезонной игры в Италии. В мае 2020 года эти кроссовки продали за 615 тысяч долларов.