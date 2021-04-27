Лавров сообщил, когда будет возможна встреча Путина и Байдена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская сторона позитивно относится к идее о личной встрече президента страны Владимира Путина и американским коллегой Джозефом Байденом, однако сначала Россия хочет понять все аспекты этой инициативы и внимательно ее изучить. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

- Россия изучает предложение о встрече Путина и Байдена. Мы хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которой сейчас и занимаемся, - сказал глава ведомства.

Руководитель МИД России отметил, что США должны прекратить действовать с позиции суверена, осознать бесперспективность попыток «возрождать однополярный мир» и начать вести диалог с РФ на основе баланса интересов.

- В противном случае у нас ничего не получится. Президент об этом четко сказал в послании, подчеркнув, что мы готовы на самые широкие договоренности, если это отвечает нашим интересам, - подчеркнул Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее министр иностранных дел отметил, что Россия уже предлагала американской стороне «обнулить» дипломатический скандал и нормализовать отношения, однако новая администрация США «скользит по той же наклонной».