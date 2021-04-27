Хуснуллин считает избыточным количество регионов в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что, по его мнению, в стране слишком много регионов, и их количество следует сократить. Об этом политик сказал во вторник, 27 апреля, во время выступления на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

- Это пока мое личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с кабмином. Но я полагаю, что 85 регионов нам не нужно, - сказал вице-премьер.

Так, Марат Хуснуллин отметил, что Еврейскую автономную область следует объединить, например, с Хабаровским краем. Объясняя свою позицию, политик сообщил, что сейчас на территории России есть субъекты, которые не в состоянии выполнять задачи и поручения правительства государства.

Позже представитель Хуснуллина сообщил в интервью РИА Новости, что вице-премьер говорил исключительно в плане развития городов, вопрос объединения российских регионов в настоящее время на площадке правительства не прорабатывается.