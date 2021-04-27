В Москве неизвестные подожгли синагогу

Фото: Российский еврейский конгресс в Facebook

Неизвестные подожгли синагогу на востоке российской столицы. Нападению подверглось здание еврейской общины «Шамир», которое располагается в московском районе Перово. Об этом во вторник, 27 апреля, говорится в сообщении на сайте Российского еврейского конгресса.

Отмечается, что поджог был совершен несколько дней назад – 20 апреля, в день рождения Гитлера, однако известно об инциденте конгрессу стало только сегодня. Пожар частично уничтожил крыльцо главного входа в здание. В результате происшествия никто не пострадал.

- В Москве неизвестные подожгли здание еврейской общины в районе Перово, нанесли на него нацистскую символику. По предварительным данным, материальный ущерб от пожара составил около 100 тысяч рублей. Заявление в полицию уже подано. Российский еврейский конгресс возмущен этим дерзким преступлением, по явным признакам - антисемитским, - говорится в сообщении.

Московская Перовская иудейская община «Шамир» существует тридцать лет, и за последние 12 лет ее здание дважды подвергалось нападениями. В прошлый раз злоумышленники разгромил крыльцо и служебную машину у входа в синагогу.