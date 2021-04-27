Порошенко: Украина потеряет доверие Евросоюза, стремясь расширить «нормандский формат» Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Экс-президент Украины Пётр Порошенко раскритиковал идею Владимира Зеленского расширить «нормандский формат». Политик в заявлении на своем сайте во вторник, 27 апреля, заявил, что Украина может потерять доверие страны Европейского союза, если будет стремиться к расширению «нормандского формата» любой ценой.

- Погоня за расширением закончится тем, что новые участники так и не появятся, а доверие со стороны ФРГ, Франции и всего ЕС в целом будет утрачено. Штаты, Британия, Польша, Канада действительно дружественные для нас государства, но такие необдуманные и несогласованные с партнёрами инициативы могут полностью уничтожить единственный формат переговоров по Донбассу, - заявил Пётр Порошенко.

Как писал сайт kp.ru, сегодня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, для урегулирования ситуации в Донбассе параллельно «нормандскому» следует создать еще один формат с привлечением заинтересованных стран, в частности – с привлечением «мощных игроков».