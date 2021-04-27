Российский флот следит за действиями американского корабля «Hamilton» в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны Соединенных Штатов, зашедшего в акваторию Черного моря во вторник, 27 апреля. Об этом сообщает российский Национальный центр управления обороной.

- Российский флот приступил к слежению за действиями сторожевого корабля американской береговой охраны, который зашел в воды Черного моря 27 апреля, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что накануне шестой флот военно-морских сил США заявил, что Hamilton вошел в Черное море «с целью поддержки союзников и партнеров по НАТО». Последний раз катер данного вида вооруженных сил заходил в черноморскую акваторию 13 лет назад.

В Соединенных Штатах береговая охрана – один из видов ВС наряду с сухопутными войсками, ВМС или Корпусом морской пехоты. В российском министерстве иностранных дел неоднократно говорили, что военное присутствие иностранных держав в Черном море не способствует укреплению стабильности в данном регионе.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что власти США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря.