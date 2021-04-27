К международной патриотической акции «Диктант Победы» в 2021 году присоединятся 80 стран Фото: Алексей КОСЕНЧУК

«Единая Россия» проведет международную патриотическую акцию «Диктант Победы» 29 апреля текущего 2021 года. В этом году к акции присоединятся 80 государств, в том числе в 31 стране диктант напишут в очном формате. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщил замсекретаря Генсовета партии и координатор проекта «Историческая память» Александр Хинштейн, чьи слова приводятся на официальном сайте «Единой России».

Стать участником «Диктанта Победы» можно на сайте диктантпобеды.рф в 14:00 по столичным часам. Предварительно на сайте необходимо зарегистрироваться.

- В связи с большим числом желающих написать диктант в других странах организаторы разработали международную версию заданий, которые переведены на английский и китайский языки. Задания также будут отличаться: один блок для стран Америки, другой – для Европы, третий – для азиатских государств и блок заданий для стран СНГ, - сообщил Александр Хинштейн.

Отмечается, что на территории России для проведения диктанта уже организовано более 15 тысяч площадок. В их числе заповедник «Командорский» на Камчатке, Москвариум на ВДНХ в столице, детские лагеря «Артек» и «Орленок». Уже второй год патриотическую акцию поддерживают российские силовые ведомства, например, министерство обороны, Росгвардия, МЧС и МВД, на базе которых создано еще более тысячи площадок.

Итоги международной патриотической акции подведут к 24 июня текущего года, информацию о победителях опубликуют на сайте диктантпобеды.рф. Федеральные победители получат уникальную возможность стать почетными гостями Парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2022 года, а правильно ответившие на все вопросы теста выпускники школы получают дополнительные баллы при поступлении в институты.