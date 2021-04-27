Ассоциация туроператоров попросила отменить двойные тесты на коронавирус для туристов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российская ассоциация туроператоров обратилась к вице-премьеру страны Татьяне Голиковой с просьбой освободить вакцинированных от коронавирусной инфекции туристов от обязательства сдавать ПЦР-тесты для определения заболевания, а также отменить обязанность повторной сдачи тестов для путешественников.

- Для уменьшения финансовой нагрузки на россиян, которые возвращаются с отдыха из-за рубежа просим вас рассмотреть возможность оставить для туристов сдачу только одного теста, а также освободить привитых граждан от сдачи ПЦР-тестов, - говорится в обращении, которое цитирует издание РИА Новости во вторник, 27 апреля.

В АТОР отметили, что цена за один стандартный анализ в Москве и Санкт-Петербурге составляет до 2,55 тысячи рублей, а срочного теста - до 3,24 тысячи рублей. При этом первый тест необходимо сдать в течение трех суток после возвращения из других стран, а второй - максимум в течение пяти суток.

По мнению представителей объединения туристических операторов, на фоне удорожания отдыха такие требования значительно увеличивают стоимость поездки, особенно для семей.