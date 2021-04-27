Представителям Крыма не дали выступить на онлайн-совещании в ОБСЕ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представителям Крыма не дали выступить на онлайн-совещании в ОБСЕ, которое было посвящено демократическим процессам. Об этом во вторник, 27 апреля, рассказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов республики Роман Чегринец.

Он и руководитель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сегодня поучаствовали во второй дополнительной встрече по человеческому измерению, которую организовало председательство Швеции в ОБСЕ.

- Я участвовал в более чем десяти таких заседания ОБСЕ и Организации Объединенных Наций, однако настолько вопиющего русофобства не было ни разу. Забирали слово, прерывали выступление. Швеция вновь подтвердила статус одного из самых русофобских государств, - заявил Роман Чегринец в интервью РИА Новости.

Он отметил, что данное совещание показано, что представитель Соединенных Штатов, Канады, Великобритании и Украины позволяют себе выпады в сторону России и Крыма. При этом, по словам сопредседателя Ассамблеи славянских народов, настроение других государств было «нейтральное или позитивное».

В свою очередь, Анастасия Гридчина подчеркнула, что впервые на ее памяти столь долгое ожидание выступления на площадке ОБСЕ не увенчалось успехом.

Напомним, что представителей Крыма уже не в первый раз ущемляют во время выступления в ОБСЕ. Как сообщал сайт Kp.ru, в марте текущего года Украина пыталась удалить крымских журналистов с онлайн-совещания.