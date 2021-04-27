Правительство России разработало проект «социальной газификации» Фото: Олег ЗОЛОТО

Российское правительство подготовило проект закона о «социальной газификации», который позволит россиянам не платить за подключение их участков к газопроводам. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщил вице-премьер страны Александр Новак.

- Мы уже подготовили законопроект о внесении изменений в закон о газоснабжении. Поправки касаются перераспределения полномочий, с тем чтобы снять нагрузку по газообеспечению с населения, с домовладения, - сообщил он в эфире телеканала «Россия-24».

Александр Новак также объяснил некоторые детали поручения российского президента Владимира Путина, касающегося газификации. По словам вице-премьера России, поручение относится к подключению абонентов в уже газифицированных населенных пунктах на территории государства. Исполнить распоряжение президента нужно в 2021–2022 годах.

Как сообщал сайт kp.ru, 21 апреля Владимир Путин в ходе своего послания парламенту России сообщил, что в стране подключать газ до участка будут бесплатно. Президент поручил кабинету министров и властям регионов разработать план газификации домохозяйств, а также поддержал идею о запуске бесплатного подключения россиян к газу.