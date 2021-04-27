В Госавтоинспекции напомнили об ответственности за отказ от медицинского освидетельствования

Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции Александр Быков напомнил, что административная ответственность предусмотрена не только за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, но и за отказ от медицинского освидетельствования.

И даже если вы попали в ДТП трезвым, но вскоре после аварии – до приезда сотрудников Госавтоинспекции – употребили спиртное, чтобы "успокоить нервы", это будет расцениваться как вождение в нетрезвом виде. К тому же таким способом некоторые недобросовестные водители пытаются объяснить свое алкогольное опьянение.

"Ответственность равнозначна. Этот ход не пройдет", – подчеркнул Александр Быков, беседуя с ведущими программы "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда" Антоном Челышевым и Натальей Агре.

Замглавы ведомства добавил, что состояние опьянения – это всегда отягчающее обстоятельство. И если в ДТП с участием такого водителя кто-то пострадал или погиб, то ответственность будет соответствовать самым тяжелым статьям уголовного кодекса.