В России создадут банк данных лиц, имеющих противопоказания к управлению ТС

Фото: Мария СОЛЕЕВА

Рроссийские водители, временно лишенные права управления транспортными средствами за нахождение за рулем должны пройти ряд процедур. Во-первых, они должны отбыть административное наказание определенного срока, после чего пройти медицинское освидетельствование и только после этого повторно сдать теоретическую часть экзамена. То есть, установлены определенные барьеры, которые необходимо преодолеть, чтобы вновь получить водительское удостоверение. Однако в части медицинского аспекта планируются усовершенствования.

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции Александр Быков в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что Минздрав ведет работу по созданию банка данных лиц, которые имеют медицинские противопоказания к управлению ТС.

"Как только Минздравом будет организована подобная база, для нас технически не составит особого труда исключать из процесса движения такую категорию водителей. Я думаю это вопрос ближайшего времени", - подчеркнул генерал-майор полиции в беседе с ведущими программы "Россия в движении" Натальей Агре и Антоном Челышевым.