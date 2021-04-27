В Польше демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию. Фото: кадр из видео

На юге Польши в центре города Чеховице-Дзедзице демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию. Об этом во вторник, 27 апреля, говорится в сообщении на информационном портале города.

Демонтировали монумент по решению главы региона на основании закона о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя.

- С момента принятия закона эксперты проводили анализ и дискутировали о судьбе памятника «Братство по оружию», который стоит в Чеховице-Дзедзице с 1953 года. Глава региона в конце концов принял решение о демонтаже монумента, поскольку квалифицировал его как объект, который пропагандирует коммунизм, - говорится в заявлении.

В защиту памятника советско-польскому братству по оружию выступила группа местных жителей: они предложили оставить его, но переименовав в «Памятник погибшим на фронтах Второй мировой войны». 215 человек подписали петицию, в которой говорилось, что памятник стал постоянной частью городского пространства и имеет художественную ценность, однако монумент все равно демонтировали.

В рамках демонтажа с цоколя были сняты фигуры несущих флаг двух солдат - советского и польского. Фигуры сняли аккуратно, не повредив, после чего перевезли на принадлежащую местным властям закрытую территорию.

Как писал сайт kp.ru, накануне во Львове демонтировали Монумент славы Советской армии. Власти города распорядились установить памятник украинским воинам на месте Монумента.